УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружии

6 апреля 2023, 16:56
Самопровозглашенный президент Беларуси хочет, чтобы свое ядерное оружие уничтожила Америка.
Путин, Лукашенко, ядерное оружие
Лукашенко сделал заявление о ядерном оружии / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие. Однако после этого сразу же выгородил Путина. Об этом сообщают росСМИ.

Лукашенко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории. Белорусский диктатор даже согласился с этим.

Однако он сделал это заявление очень выгодным для Путина. Ведь он призвал США уничтожить все свое ядерное оружие, но при этом забыл о России, которая запланировала разместить свое такое оружие в Беларуси. Такое решение Путина он считает "ответным шагом для НАТО".

видео дня

"Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из 5 или 6 стран, где оно размещено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить", - сказал Лукашенко.

Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Директор РФ Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому агрессор Москва собралась разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения в РБ появятся, дескать, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды России в Беларуси будут находиться под контролем Москвы.

В КНР выступили против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфликты нужно разрешать дипломатическим путем. Нельзя допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай, вероятно, не допустит размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По словам чиновника, риторика Путина – шантаж западного мира. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины в рамках своих условий.

Другие новости:

война в Украине ядерное оружие Александр Лукашенко вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:07

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людей

16:56

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружииВидео

16:42

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

16:41

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

16:35

Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:33

Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

16:05

Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуютсяВидео

15:59

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

15:31

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

Реклама
15:08

Суд принял решение: Остап Ступка арестован за пьяное ДТПВидео

15:07

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

15:00

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

14:57

Лидер Китая Си Цзиньпинь откровенно высказался о войне в Украине и призвал РФ к переговорамВидео

14:56

Юрий Горбунов откровенно рассказал про общение с бывшим мужем ОсадчейВидео

14:55

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

14:53

Работала уборщицей и попала в секту: как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни"

14:51

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТОВидео

14:47

Argentem Creek Partners не оставляют попыток осуществить рейдерский захват терминала в Одессе актуально

14:42

Россияне набросились на Басту и требуют отменить его концерты за слова о войнеВидео

14:25

Жена Тищенко шокировала минимальными параметрами

Реклама
14:22

Загадка, которая под силу лишь гениям: нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке

14:00

Путина окутал страх, он всех боится и не вылезает из бункера – ДаниловВидео

13:56

Ломаченко растекся в подхалимстве УПЦ МП и получил лайк от УсикаВидео

13:53

"Это просто дно и ложь": победительница "Холостяка" жестко вывела Топольского на чистую водуВидео

13:30

Где хранить деньги дома по фэншуй: 3 места, которые их приумножат

13:20

"Олигархи Путина – даже не держатели общака": журналист оценил влияние окружения диктатораВидео

13:14

"Всем бывшим желаю классной жизни, он не исключение": Кристина Остапчук прокомментировала разводВидео

12:56

"Его разорвут": Путин не отдаст власть, пока способен функционировать - журналистВидео

12:44

"Топаловы жестко бьют": Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекраВидео

12:21

Планы Китая по Тайваню: в ФБР заявили, что Пекин вынес урок из войны в УкраинеВидео

12:12

Бритни Спирс взбудоражила фанатов, сплясав со вспотевшей грудью в тесном платьеВидео

12:07

Журналист объяснил, почему пропагандисты РФ на самом деле заговорили о поражении в войнеВидео

12:06

Мир наизнанку - Колумбия: в новом выпуске покажут гонки на тарантасах и закулисье корриды

12:04

Суровый "эпилятор" Нева и не только: как женщины в СССР избавлялись от растительности на теле

11:58

Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan

11:50

У Лорак спросили, за сколько она готова продать своего бойфренда, которого она любит, как и родину

11:43

Прости, прощай: топ-5 знаков зодиака, которые уходят от возлюбленных навсегда

11:35

"Дни дон-дона сочтены": астролог Влад Росс предсказал Кадырову скорую смертьВидео

11:15

Гороскоп на завтра 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

11:13

Жилье за миллионы долларов и элитные авто: журналисты рассказали, сколько "намолил" Павел из УПЦ МПВидео

Реклама
11:08

У Путина из-за провалов на Донбассе уволили топ-генерала войск РФ – разведка БританииВидео

11:05

Гороскоп Таро на май 2023: Овнам - отпуск, Тельцам - конкуренция, Близнецам - расходыВидео

11:00

"Рамзанка все решил": журналист объяснил, зачем Кадыров "заказал" ТатарскогоВидео

10:40

Тайные знаки внимания мужчин: признаки, что вы ему очень нравитесь

10:13

Путин должен умереть, чтобы в России сменилась власть - журналистВидео

10:07

Состояние тяжелое: у Сильвио Берлускони диагностировали рак кровиВидео

10:00

Гороскоп на сегодня 6 апреля 2023: Рыбам – неизвестность, Близнецам - восторгВидео

09:59

Без вреда для здоровья: какая максимальная суточная доза сахара для человека

09:58

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ

09:50

Путин "подвинул" границы НАТО к РФ: Резников высмеял диктатора из-за Финляндии в АльянсеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять