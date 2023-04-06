"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружии

Самопровозглашенный президент Беларуси хочет, чтобы свое ядерное оружие уничтожила Америка.

Лукашенко сделал заявление о ядерном оружии / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие. Однако после этого сразу же выгородил Путина. Об этом сообщают росСМИ.

Лукашенко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории. Белорусский диктатор даже согласился с этим.

Однако он сделал это заявление очень выгодным для Путина. Ведь он призвал США уничтожить все свое ядерное оружие, но при этом забыл о России, которая запланировала разместить свое такое оружие в Беларуси. Такое решение Путина он считает "ответным шагом для НАТО".

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"Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из 5 или 6 стран, где оно размещено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить", - сказал Лукашенко.

Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Директор РФ Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому агрессор Москва собралась разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения в РБ появятся, дескать, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды России в Беларуси будут находиться под контролем Москвы.

В КНР выступили против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфликты нужно разрешать дипломатическим путем. Нельзя допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай, вероятно, не допустит размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По словам чиновника, риторика Путина – шантаж западного мира. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины в рамках своих условий.

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