Святослав Вакарчук сдал мандат народного депутата

Вакарчук сложил депутатские полномочия / УНИАН

Народный депутат Святослав Вакарчук сложил свой мандат.

Лидер Голоса 11 июня сообщил на брифинге о своем уходе из Верховной Рады. Он заявил, что хочет остаться в составе партии, но складывает мандат народного депутата.

По его словам, причинами решения стало сразу несколько фактов, в том числе - внутрипартийный конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра, но депутаты называли это "рабочим дискуссиями".

В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что считает "свою миссию выполненной" и добавил, что не намерен прекращать политическую деятельность и работу в партии Голос. По его словам, партия "есть и будет", а сам Вакарчук намерен работать на ее благо.

"Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Она зарегистрирована и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение", - сказал Вакарчук.

В будущем он планирует реализовать "большой образовательный проект".

Ранее, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.

Однопартийцы также связывают уход Вакарчука с местными выборами

Напомним, это уже не первый раз, когда Вакарчук отказывается от роли народного избранника. В 2007 году он участвовал во внеочередных выборах в Раду от партии Наша Украина - Народная Самооборона и прошел в парламент по многомандатному общегосударственному округу.

Однако спустя год, 11 сентября 2008 года Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий.