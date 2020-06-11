Вакарчук снова уходит из Рады – СМИ

Святослав Вакарчук сегодня объявит об уходе из парламента, узнали журналисты / УНИАН

Нардеп и музыкант Святослав Вакарчук в четверг, 11 июня, сообщит, что уходит из Верховной Рады.

Народный избранник объявит об уходе из парламента в Киеве во время брифинга в Мариинском парке, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в партии Голос.

Ранее Святослав Вакарчук покинул пост главы партии Голос и говорил, что решение о замене лидера политсилы не связано с ее рейтингами.

Напомним, в 2007 году Вакарчук участвовал в досрочных выборах в Верховную Раду – был в списке блока Наша Украина – Народная самооборона и избран нардепом по многомандатному общегосударственному округу. Не был членом ни одной из партий.

Потом Вакарчук стал членом парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации. Позже он отказался от депутатских полномочий – перестал быть нардепом 16 декабря 2008-го.