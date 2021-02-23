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Тимошенко явилась в Раду в новом образе и в массивных ботильонах

23 февраля 2021, 21:14
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Юлия Тимошенко во вторник, 23 февраля, пришла на заседание Рады в черном строгом костюме с белой рубашкой.

Тимошенко
Тимошенко явилась в Раду в новом образе / УНИАН

Нардеп и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сегодня явилась в Раду в новом образе - она продемонстрировала на заседании парламента строгий черно-белый лук, который дополнила массивными ботильонами на высоком каблуке.

Юлия Тимошенко во вторник, 23 февраля, пришла на заседание Рады в черном строгом костюме с белой рубашкой. К своему наряду политик подобрала массивные черные ботильоны на высоком каблуке и на платформе черного цвета с яркими красными элементами.

Также традиционно Тимошенко особое внимание уделила своей прическе.

  • Ранее Главред уже писал, что лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, которая недавно отпраздновала 60-летние, после новогодних праздников и локдауна явилась в Верховную Раду в новом образе.
  • Юлия Тимошенко, которая последнее время ходила с гладко уложенными волосами, и в очках с роговой оправой, кардинально изменилась в 2021 году.
  • В декабре 2020 года дочь лидера Батькивщины Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка. Как сообщила в Facebook секретарь фракции в Киевсовете Татьяна Мелихова, у 40-летней Евгении Тимошенко снова родился мальчик.
Верховная Рада Юлия Тимошенко новости Украины
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