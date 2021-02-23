Тимошенко явилась в Раду в новом образе и в массивных ботильонах

Тимошенко явилась в Раду в новом образе / УНИАН

Нардеп и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сегодня явилась в Раду в новом образе - она продемонстрировала на заседании парламента строгий черно-белый лук, который дополнила массивными ботильонами на высоком каблуке.

Юлия Тимошенко во вторник, 23 февраля, пришла на заседание Рады в черном строгом костюме с белой рубашкой. К своему наряду политик подобрала массивные черные ботильоны на высоком каблуке и на платформе черного цвета с яркими красными элементами.

Также традиционно Тимошенко особое внимание уделила своей прическе.