Ткаченко предложил ввести санкции против филиала госагентства РФ из-за Шевченко

В Россотрудничестве пошли на мелкую провокацию, полагает министр.
Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести санкции против филиала госагентства Россотрудничество за то, что подконтрольный ей Российский центр науки и культуры в Киеве назвал Тараса Шевченко "российско-украинским поэтом".
Член Кабмина в своем канале в Telegram выразил надежду, что Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на украинской территории.
Чиновник добавил, что заявление центра об украинском поэте – мелкая информационная провокация и очередной пример попытки присвоение заслуг украинцев и представителей других национальностей.
"Филиал госагентства Россотрудничество и ее …российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру. ...еще в 2016-м году госагентство Россотрудничество признано Европейским парламентом как пропагандистская", – подчеркнул Ткаченко.
Напомним, Российский центр науки и культуры в Киеве 9 марта организовал мероприятие, которое назвал "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия посягнула на историко-культурное и философское наследие поэта, который боролся за национальное и духовное возрождение украинского государства.
В СНБО отметили, что могут рассмотреть вопрос прекращения работы центра, если поступит представление от президента Владимира Зеленского или другого субъекта законодательной инициативы.
- Справка. Российский центр науки и культуры в Киеве – единственное в Украине государственное учреждение РФ, которое имеет функции культурного представительства.
- Его создали после того, как правительства Украины и России в 1998 году подписали договор об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.
- В Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах РФ.
- Тарас Шевченко – украинский поэт и художник, он родился 9 марта 1814 года на территории Российской империи – в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии. Сейчас родное село поэта входит в состав Черкасской области Украины.
- Поэт много лет пробыл в ссылке из-за того, что выступал против царизма и воспевал украинский народ.
- Шевченко скончался 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге.