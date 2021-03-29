Ткаченко предложил ввести санкции против филиала госагентства РФ из-за Шевченко

Александр Ткаченко предложил наказать санкциями филиал российского госагентства / УНИАН

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести санкции против филиала госагентства Россотрудничество за то, что подконтрольный ей Российский центр науки и культуры в Киеве назвал Тараса Шевченко "российско-украинским поэтом".

Член Кабмина в своем канале в Telegram выразил надежду, что Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит вопрос деятельности филиала Россотрудничества на украинской территории.

Чиновник добавил, что заявление центра об украинском поэте – мелкая информационная провокация и очередной пример попытки присвоение заслуг украинцев и представителей других национальностей.

"Филиал госагентства Россотрудничество и ее …российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру. ...еще в 2016-м году госагентство Россотрудничество признано Европейским парламентом как пропагандистская", – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, Российский центр науки и культуры в Киеве 9 марта организовал мероприятие, которое назвал "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия посягнула на историко-культурное и философское наследие поэта, который боролся за национальное и духовное возрождение украинского государства.

В СНБО отметили, что могут рассмотреть вопрос прекращения работы центра, если поступит представление от президента Владимира Зеленского или другого субъекта законодательной инициативы.