СМИ узнали, почему Кучма перестал возглавлять украинскую делегацию в ТКГ

Вместо Леонида Кучмы в ТКГ Андрею Ермаку нужен был свой человек, узнали журналисты / УНИАН

Второй президент Украины Леонид Кучма перестал быть главой украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу, поскольку главе Офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку нужен был свой человек.

Ермаку в ТКГ необходим был человек, который не будет сливать информацию о переговорах, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в ОП.

По словам собеседника, первый президент Украины Леонид Кравчук, который согласился возглавлять украинскую делегацию в ТКГ вместо Кучмы, уже давно не претендует на политические амбиции.

"Наш источник в ОП рассказал почему в отставку ушел/отправили Леонида Кучму. Главе Офиса президента нужен был свой человек, который не будет сливать информацию о переговорах в ТКГ…", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеПереговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможныНапомним, 28 июля Владимир Зеленский заявил, что Леонид Кучма больше не работает в ТКГ по Донбассу. Президент добавил, что Кучма попросил, чтобы его сняли с должности главы украинской делегации, поскольку ему сложно. Позже украинскую делегацию в ТКГ согласился возглавить Леонид Кравчук.