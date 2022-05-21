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Только Украина будет определять, когда и как закончится война - Кулеба

21 мая 2022, 20:25

Нам чужая земля не нужна, но от своей не откажемся, заявил министр.

Дмитрий Кулеба в Турции после встречи с Лавровым 10.03.2022
Дмитрий Кулеба высказался о войне с Россией / Reuters

Только власти Украины будут определять, когда закончится война с Россией, наша страна никогда не откажется от своей земли, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Украина и только Украина будет определять, когда и как закончится война. Мы реализуем наше право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения. Президент Зеленский четко указал. Нам чужая земля не нужна, но от своей не откажемся", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Армия Украины освобождает Харьковскую область от оккупантов России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая сделал заявление о начале контрнаступательных действий на Харьковском и Изюмском направлениях.

Бойцам ВСУ удалось освободить ряд населенных пунктов на севере Харьковщины. Украинские военные выбили оккупантов, в том числе, из Циркунов, откуда вражеские войска обстреливали Харьков.

Бойцы 227-го батальона 127-й бригады Теробороны 15 мая вышли на участок границы Украины с Россией в Харьковской области, о чем сообщили Верховному главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому.

Специалисты американского Института исследования войны (ISW) предполагают, что войска РФ осуществят попытку удержания линии к западу от города Волчанск для того, чтобы защитить обеспечение своей группировки от Белгорода до Изюма. Двигаться в этом направлении они уже не могут из-за неудач на Изюмском направлении. Аналитики прогнозируют, что российские оккупанты могут окончательно выйти из региона. В скором времени может начаться контрнаступление армии Украины в районе Изюма.

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