Третья мировая война из-за Крыма: Украину предупредили об опасности

Решить вопрос Крыма можно только путем переговоров – политик / УНИАН

Россия считает захваченный украинский полуостров Крым своей территорией, поэтому не допускает, чтобы в контролируемую ей акваторию без разрешения Москвы заходили военные корабли. Определенные действия Украины в данном участке могут привести к военному конфликту. Россияне готовы защищать аннексированную территорию всеми возможными способами, и способны ради этого начать Третью мировую войну. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

"У нас такая ситуация, что есть страна-сосед, которая является агрессором, не допускает, чтобы на территорию Крыма без ее разрешения заходили другие корабли. Они считают Крым своей территорией. И я думаю, что если бы мы сделали что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига, которая могла бы перерасти и в военный конфликт", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По словам политика, Россия решительно демонстрирует, что ради того, чтобы отстоять оккупированный Крым, Москва готова к любым действиям, включая начало Третьей мировой войны. Решить вопросы захваченных Крымского полуострова и отдельных районов Донбасса можно только политико-дипломатическим путем.Читайте такжеПрорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом

"Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать Третью мировую войну. Они готовы, надо это понимать, что они Крым будут защищать всеми возможными способами, их ничто не остановит. Решение вопроса Донбасса и Крыма - это лишь политическим дипломатическим способом. И я поздравляю действия нашего президента и правительства, которые хотят мирным путем решить этот вопрос", - подчеркнул Святослав Пискун.

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