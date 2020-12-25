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Тупик в переговорах с Россией: Зеленский раскрыл план А Украины по Донбассу

25 декабря 2020, 10:36
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Владимир Зеленский заявил, что лично он принял бы решение о выходе Украины из Минских соглашений.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский пока не готов обсуждать реализацию плана Б по Донбассу / president.gov.ua

Украина не может принять решение о выходе из Минских соглашений, поскольку в таком случае Запад может снять санкции с России и представителей отдельных районов Донбасса. Киев не согласен с некоторыми моментами и предлагает детальный план, задачей которого является прекращение войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Фокус, отвечая на вопрос о планах властей на 2021 год по поводу прекращения войны на Донбассе.

По словам гаранта, лично он предложил бы выйти из Минских соглашений, однако это сделать нелегко. В таком случае Европа может снять ряд ограничений с России и представителей ОРДЛО.

"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел", - объяснил Зеленский.Читайте такжеКрах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу

Как утверждает глава государства, Украина не соглашается с некоторыми вопросами по реализации договоренностей и предлагает свой пошаговый план разрешения конфликта. Киев предложил начать с режима тишины и считает, что первый шаг в этом направлении сделать уже удалось.

После этого, отмечает Зеленский, должна состояться встреча советников лидеров государств Нормандского формата, которые, в свою очередь, должны были подготовить встречу первых лиц. Переговоры советников планировалось провести в декабре, однако из-за коронавирусной эпидемии и разногласий этого не произошло.

"Встреча советников должна была состояться в декабре. На ней планировалось обсудить конкретные шаги. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами", - сказал Зеленский, добавив, что все вышеперечисленное является планом А Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

При этом президент подчеркнул, что о плане Б пока говорить рано, так как это "больная и тонкая дипломатия".Читайте такжеЗеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным по Донбассу

Планы Украины по Донбассу

  • Глава государства Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Киев не планирует отказываться от интеграции в НАТО в обмен на завершение российско-украинской войны на Донбассе. Таких требований нет в документах в рамках Нормандского формата.
  • Министр по вопросам оккупированных территорий Алесей Резников 22 декабря сказал, что Украина уже перешла к реализации плана Б. У Киева нет времени ждать, пока Россия уйдет из Крыма и Донбасса.
  • Украинский представитель Донецка от переселенцев в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш считает, что Киеву нужно принимать участие в параллельных переговорных площадках совместно с США и Великобританией.

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