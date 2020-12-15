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У Кравчука раскрыли планы по "формуле Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса

15 декабря 2020, 12:41
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Киев готов внести изменения в закон об "особом статусе" Донбасса согласно договоренностям в Нормандском формате от 9 декабря 2019 года.

Вывеска, Донбасс
Украина вынуждена продлить закон об "особом статусе" Донбасса - Гармаш / @vysotskiy.ap

Украина не исключает возможности проведения переговоров с Россией по поводу изменений в закон об "особом статусе" Донбасса касательно имплементации "формулы Штайнмайера". Этот вопрос был согласован на уровне лидеров государств Нормандского формата.

Об этом заявил представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в социальной сети Facebook, комментируя вопрос продления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По его словам, Киев не намерен пересматривать закон об ОРДЛО, и единственное условие, на которое будет готова пойти Украина – это внесение изменений, связанное с имплементацией "формулы Штайнмайера".

"Нынешний закон принят во исполнение Минска-1, в 2014 году. На него несколько раз ссылается Минск-2, тот самый Комплекс мер. Сейчас, несмотря на требования российской делегации обсуждать ВСЕ статьи закона, мы настаиваем на том, что он уже утверждён Минском и его изменения будут, фактически, ревизией Комплекса мер. Поэтому изменения мы готовы вносить только в части имплементации формулы Штайнмайера, что согласовано год назад в Париже", - заверил Гармаш.Читайте также"Формула Штайнмайера" и передача границы: названы условия встречи глав МИД в Нормандском формате

Также он добавил, что Украина вынуждена продлить закон об ОРДЛО, поскольку в случае отказа Москва будет требовать принятия нового закона по отдельным районам Донбасса.

"Отказ от продления этого закона при формальном сохранении Минска может привести к тому, что тогда встанет вопрос о принятии нового закона об особом статусе. Тогда Россия получит основания требовать согласования с ОРДЛО всего закона", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Справка

"Формула Штайнмайера" предполагает предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей в день проведения местных выборов на данных территориях. В том случае, если ОБСЕ признает такие выборы состоявшимися, ОРДЛО получает особый статус на постоянной основе, а решение закрепляется Верховной Радой.

Специфика такого механизма заключается в том, что при "формуле Штайнмайера" одновременно реализуется политическая часть договоренностей и вопросы безопасности. Москва настаивает на том, чтобы "формула" была выполнена до вывода войск из ОРДЛО, что категорически не устраивает Украину.

Формула Штайнмайера

  • В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на реализацию формулы Штайнмайера в том случае, если ее имплементация будет соответствовать украинским интересам.
  • Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович ранее утверждал, что Украина согласится на "формулу Штайнмайера", если Россия пойдет на уступки.
  • 14 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что закон об "особом статусе" Донбасса будет продлен без изменений – "формулу Штайнмайера" парламентарии включать в документ не намерены.
  • 15 декабря Рада продлила закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года. Такое решение поддержали 304 народных депутата.

ОРДЛО новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
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