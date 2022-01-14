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У России не хватит грузовиков для вторжения в Украину - Forbes

14 января 2022, 17:56

Эксперты предполагают, что военный штаб РФ может решить доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами.

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РФ может доставлять технику вертолетами / Facebook/mod.mil.rus

У российской армии недостаточно грузовиков для быстрой транспортировки техники. Таким образом это усугубляет план полномасштабного вторжения в Украину, пишет американское издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина

"Российской армии не хватает грузовиков, чтобы обеспечить логистическую потребность в транспортировке техники на расстоянии 90 миль (около 145 км – ред.) от своих складов боеприпасов. Российская армия располагает 10 бригадами материально-технического обеспечения. Каждая управляет около 400 грузовиками", - сказал Вершинин.

По его словам, даже, если россияне мобилизуют каждую бригаду и все грузовики будут исправны в течении всей военной кампании их не хватит. Так как на один залп уйдет 56 до 90 грузовиков одновременно.

"Чтобы пополнить установки для одного залпа, придется забрать половину возможности одной бригады материально-технического обеспечения в поставке амуниции. Однако, (возле границ Украины - ред.) от 6 до 9 батальонов сухопутной артиллерии, 9 батальонов средств противовоздушной защиты, 12 батальонов пехоты механизированных войск и разведки, от 3 до 5 танковых батальонов, минометы, противотанковые гранатометы, куча стрелкового оружия, а еще же нужно совершать поставки провианта, медикаментов и инженерных средств", - добавил он.

Как известно, ранее Россия доставляла к границам Украины технику и личный состав преимущественно по железным путям. Но сейчас российские поезда не могут подъезжать к линии фронта на территории Украины.

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Эксперты предполагают, что военный штаб РФ может решить доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами или гражданскими автомобилями. Но все же этого не будет достаточно.

Угроза военного вторжения РФ в Украину

На фоне повышения концентрации войск России у границ Украины и обвинения Москвы в угрозах НАТО российским границам в период с 10 по 13 января состоялись переговоры Запада и РФ.

Заместитель госсекретаря США, представитель Вашингтона на переговорах с Москвой Венди Шерман заявила, что Штаты не пойдут на уступки России по ряду стратегически важных вопросов. Речь идет о гарантиях нерасширения НАТО на восток и невступления Украины в Североатлантический альянс. Она предупредила российское государство о серьезных санкциях в случае военного вторжения на территорию Украины.

Делегат России, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Москва не планирует нападать на Киев. Однако, согласно позиции РФ, США должны гарантировать России, что Украины и Грузия якобы никогда не присоединятся к Североатлантическому альянсу.

Переговоры НАТО и России прошли 12 января. Генеральный секретарь военно-политического блока Запада Йенс Столтенберг сказал, что организация не готова к компромиссам по территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. При этом у России нет права вето на вступление Киева в НАТО, данный вопрос будет решаться украинским государствам и странами-участницами Альянса.

При этом Столтенберг предупредил Россию о том, что если Москва запустит новый военный сценарий против Киева, НАТО усилит свое присутствие на восточном фланге Европы.

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