"У врага ноль шансов на победу": Данилов пригрозил РФ ударом в случае военного вторжения в Украину

Россия никогда не победит в Украине, ее здесь никто не ждет - Данилов / Главред

Украина не допустит ситуации, которая произошла в начале военного конфликта в 2014 году. России никогда не удастся победить на территории украинского государства: россиян никто не ждет, а народ готов отразить атаку агрессора. Залогом победы является не только мощная подготовка армии, но и сопротивление со стороны всего общества. При такой ситуации шансов у противника не будет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, он рассказал о том, что государство не допустит повторения ситуации 2014 года. Армия готова к противостоянию с российскими войсками.

Читайте такжеПутин проигрывает Западу войну за Украину"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - отметил Данилов.

По его словам, Россия продолжает раскачивать конфликт не только в военном направлении, но и в энергетической сфере, дестабилизируя внутриполитическую обстановку в Украине.

Также он добавил, что гарантией победы станет не только военный плацдарм Украины, но и сопротивление всего общества. При такой ситуации у России не будет шансов победить украинское государство.

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"Залог победы - это не только мощная военная компонента. Когда сопротивление будет оказывать все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - сказал Данилов, подчеркнув, что международное сообщество должно проявить единство для недопущения дальнейшей эскалации агрессии со стороны России.

Война России и Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы о том, что Россия сконцентрировала свои военные подразделения у границ Украины. Журналисты подтвердили сведения спутниковыми снимками передислокации российских войск.

Посол Украины в ФРГ, дипломат Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены ситуацией на границе с Россией. По его словам, сейчас обстановка напоминает начало российско-украинского конфликта в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва, дескать, может предоставить Украине гарантии безопасности, но только в случае реализации Минских соглашений. Отсутствие продвижения в договоренностях, по его мнению, ведет к повышению уровня напряженности в Европе.

Комментируя передвижение войск РФ у границ Украины, Песков заявил, что подобные действия вызваны якобы провокационными маневрами НАТО у российских кордонов. Москва выражает "обеспокоенность" и настаивает на переговорах Путина с президентом США Байденом.

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