У Зеленского назвали главное условие переноса местных выборов / УНИАН

Местные выборы-2020 в Украине могут перенести по причине постоянно ухудшающейся ситуации пандемией китайского коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает портал APnews со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

"Местные выборы перенесут, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Сейчас Офис президента моделирует ситуацию, при которой в Украине могут возобновить жесткий карантин", ‒ рассказали они.

При этом известно, что окончательное решение по тому, проводить местные выборы или нет, примут в начале октября 2020 года. Все будет зависеть от динамики заболеваемости и сочетания Covid-19 с сезонными заболеваниями по типу гриппа.

По данным источников, если решение о переносе будет принято, то отнюдь не из политических соображений, а в разрезе вопроса безопасности. При этом в ОП активно изучается иностранный опыт ‒ поскольку по причине пандемии коронавируса проведение выборов отменили власти 58 стран, а 25 их провели в самый разгар пандемии.

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Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали ‒ избирательный процесс, связанный с проведением местных выборов в Украине, стартует с 5 сентября. Выборы будут проведены исключительно на территориях, которые контролирует официальный Киев.