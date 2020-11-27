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У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины

27 ноября 2020, 21:08

Позиция России в отношении Армении свидетельствует о цене договоренностей с Москвой, утверждает Алексей Данилов.

Алексей Данилов
Россия предала Армению в конфликте в Нагорном Карабахе - Данилов / УНИАН

Конфликт в Нагорном Карабахе показал Украине настойчивость Азербайджана в возвращении принадлежащих государству территорий и продемонстрировал предательство Россией интересов Армении.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Фокус, комментируя итоги нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, Азербайджан продемонстрировал волю в возвращении своих исконных территории, тогда как Россия фактически предала Армению и показала, что с Москвой ни о чем договариваться нельзя.

"Первый – настойчивость. Азербайджанцы настойчиво возвращали территорию, которую считали исконно своей. Второй — Россия любого предаст и сразу забудет. Считаю, что РФ предала армян. И это еще одно доказательство цены договоренностей с Россией", - сказал Данилов.Читайте такжеАрестович озвучил главный урок Нагорного Карабаха для Украины

Также он не исключил дальнейшего развития различных событий на Кавказе.

"Поверьте, в наше время еще многое будет происходить. Все начнется с Кавказа, и мы увидим, как Ичкерия станет независимой", - подчеркнул Алексей Данилов.

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Наиболее серьезное за последние годы обострение военных действий между Арменией и Азербайджаном произошло 27 сентября и длилось до 9 ноября, когда Ереван, Баку и Москва подписали совместное заявление о прекращении военных действий в регионе.
  • Конфликт завершился победой Баку и предполагает вывод армянских войск из Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов Нагорного Карабаха.
  • В разгар конфликта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет оказывать военное содействие Армении в Карабахе в рамках ОДКБ, так как на данную территорию гарантии организации не распространяются.
  • 22 ноября Владимир Путин сказал, что согласно международному законодательству Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Россия не вмешивалась в конфликт, так как прямой военной угрозы конкретно территории Армении зафиксировано не было.

СНБО Нагорный Карабах новости Украины Алексей Данилов Война в Карабахе
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