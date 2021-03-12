У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе

Информация о якобы военном наступлении Украины на Донецк и Луганск не соответствует действительности - Данилов / УНИАН

На территории Донбасса действительно происходит военное обострение, однако ситуация не критическая и контролируема. Россия распространяет ложные сведения о подготовке Киева к военному наступлению на Донецк и Луганск. Такие сообщения не соответствуют действительности, сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, ситуация в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе обострилась. Количество обстрелов возросло, но ситуация на данный момент не критическая.

"Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая", - сказал чиновник.

Также он акцентировал внимание на том, что россияне тиражируют недостоверную информацию, согласно которой Украина готовит военное наступление на Донецк и Луганск. Подобные сообщения распространяются с целью запугать гражданское население.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине

"В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности. Это такая психологическая атака идет", - подчеркнул Алексей Данилов.

Ситуация на Донбассе