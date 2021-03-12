У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе

Ситуация на Донбассе находится под контролем украинских военных, сказал Алексей Данилов.
На территории Донбасса действительно происходит военное обострение, однако ситуация не критическая и контролируема. Россия распространяет ложные сведения о подготовке Киева к военному наступлению на Донецк и Луганск. Такие сообщения не соответствуют действительности, сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, ситуация в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе обострилась. Количество обстрелов возросло, но ситуация на данный момент не критическая.
"Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая", - сказал чиновник.
Также он акцентировал внимание на том, что россияне тиражируют недостоверную информацию, согласно которой Украина готовит военное наступление на Донецк и Луганск. Подобные сообщения распространяются с целью запугать гражданское население.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине
"В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности. Это такая психологическая атака идет", - подчеркнул Алексей Данилов.
Ситуация на Донбассе
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Россия и боевики "ЛДНР" заблокировали переговорный процесс в рамках ТКГ на Донбассе. Украина продолжает соблюдать режим тишины, однако в случае провокаций войска ВСУ готовы к решительным действиям.
- Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что у Москвы есть три варианта дальнейшей реакции на события в ОРДЛО: согласие с планом по Донбассу, который будет представлен Германией и Францией до конца марта, обострение военного конфликта или продолжение переговоров в рамках Нормандского формата и Минского процесса с угрозами наступления.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта сказал, что Россия вряд ли готовит новое военное наступление на Донбассе. К тому же украинская армия не позволит повториться событиям, которые произошли в 2014 году.