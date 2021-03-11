Данилов оценил вероятность нового военного нападения России на Украину

СНБО круглосуточно получает информацию о том, что происходят в зоне конфликта на Донбассе, сказал Алексей Данилов.
Власти Украины не располагают информацией о планах военного наступления со стороны РФ и боевиков "ЛДНР" на Донбассе 15 марта. При этом руководство страны понимает, с какими вызовами приходится сталкиваться государству, а армия не позволит реализации сценариев, которые произошли в 2014 году, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга.
По его словам, ведомство круглосуточно получает информацию о том, что происходит на Донбассе. Однако о каких-либо планах и конкретных датах сведений пока нет.
"СНБО 24 часа в сутки получает информацию от всех соответствующие структур. То, что касается дат, 15 марта - это уже какая-то мантра. Непонятно, почему все сегодня говорят о 15 марта", - сказал Данилов.
Также он добавил, что власти знают ситуацию на фронте. Украинская армия не позволит повторить сценариев, которые произошли 7 лет назад.
"Наша армия уже не позволит сделать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был. Это совсем другая армия", - подчеркнул Алексей Данилов.Читайте такжеАваков оценил вероятность военной операции России против Украины
Ситуация на Донбассе
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта обвинил Киев в обострении ситуации на Донбассе и нарушении перемирия. По его словам, Россия перейдет к ответным действиям в том случае, если Украина перейдет красные линии.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявил, что Украина соблюдает режим тишины на Донбассе, тогда как российская сторона нарушает договоренности. Киев стремится к миру, однако в случае провокации ВСУ дадут отпор противнику.
- Кроме того, Ермак сказал, что в Москве должны дать ответ по поводу мирного плана по Донбассу, разработанного Германией, Францией и Украиной. Если РФ откажется рассматривать этот вариант, то в Кремле фактически продемонстрируют отсутствие стремлений к урегулированию конфликта.
- Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заверил, что Франция и Германия представят план по Донбассу до конца марта и назвал три сценария дальнейших действий России.