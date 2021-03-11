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Данилов оценил вероятность нового военного нападения России на Украину

11 марта 2021, 19:40
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СНБО круглосуточно получает информацию о том, что происходят в зоне конфликта на Донбассе, сказал Алексей Данилов.

Алексей Данилов
ВСУ не позволят повторить ситуацию 2014 года - Данилов / УНИАН

Власти Украины не располагают информацией о планах военного наступления со стороны РФ и боевиков "ЛДНР" на Донбассе 15 марта. При этом руководство страны понимает, с какими вызовами приходится сталкиваться государству, а армия не позволит реализации сценариев, которые произошли в 2014 году, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга.

По его словам, ведомство круглосуточно получает информацию о том, что происходит на Донбассе. Однако о каких-либо планах и конкретных датах сведений пока нет.

"СНБО 24 часа в сутки получает информацию от всех соответствующие структур. То, что касается дат, 15 марта - это уже какая-то мантра. Непонятно, почему все сегодня говорят о 15 марта", - сказал Данилов.

Также он добавил, что власти знают ситуацию на фронте. Украинская армия не позволит повторить сценариев, которые произошли 7 лет назад.

"Наша армия уже не позволит сделать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был. Это совсем другая армия", - подчеркнул Алексей Данилов.Читайте такжеАваков оценил вероятность военной операции России против Украины

Ситуация на Донбассе

СНБО новости России ВСУ новости Украины Алексей Данилов новости Донбасса
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