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У Зеленского рассказали, кого из глав ОГА пока не будут увольнять

20 ноября 2020, 20:42

В ОП обратили внимание на хорошую работу глав Херсонской и Полтавской ОГА.

Офис президента
В ОП похвалили двоих глав ОГА за работу / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский пока что не рассматривает отставку глав Херсонской и Полтавской ОГА - работа этих чиновников полностью устраивает гаранта.

Как сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина, во многих регионов не будет кадровых перестановок на должностях губернаторов. В частности, в Херсонской области глава ОГА Юрий Гусев останется, как минимум, до тех пор, пока не будет построен мост ХБК-Таврический в Херсоне.

"В Херсонской Юрий Гусев пока остается. У него есть и желание двигаться дальше, но он должен сначала показать себя в этом регионе. По Полтаве нет вопросов у нас. Во всяком случае, пока что. Олег Синегубов – сильный глава ОГА. Во многих регионах будут оставаться главы ОГА, там, где действительно есть понимание, что они работают на благо своего региона, и у них стабильная ситуация, и они идут вперед, а не все время "шатаются" в разные стороны", - сказал Тимошенко.

Кадровые перестановки во власти - о чем сообщалось ранее:

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.
  • Он подчеркнул, что Раде нужно принять государственный бюджет во втором чтении и голосовать за возможные кадровые перестановки во власти.
  • Народный депутат из фракции Слуга народа, представитель президента в КСУ Федор Вениславский прокомментировал вероятность кадровых перестановок.
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