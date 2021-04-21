У Зеленского резко призвали Путина к переговорам по Донбассу

У Зеленского заявили, что Путин избегает переговоров в нормандском формате и предложили встречу лидеров Украины и РФ / Фото president.gov.ua

Президент России Владимир Путин не стремится к участию в конструктивных переговорах по Донбассу, в то время как Украина ставит перед собой задачу приложить максимум усилий для урегулирования вооруженного конфликта. Именно поэтому Зеленский предложил Путину встретиться в зоне конфронтации. Если у российской стороны хватит решительности для такого шага, то переговоры могут стать прорывом. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Obozrevatel он сказал, что Путин фактически избегает переговоров в рамках нормандского формата, тогда как у Украины нет времени ждать. Киев настроен на разрешение конфликта.

"Пока господин Путин по разным причинам избегает продуктивных переговорных контактов в "нормандском формате", к чему его призывает весь цивилизованный мир, Украина не может ждать. Мы должны делать все, чтобы снять угрозу и прекратить эту войну", - сказал Подоляк.Читайте такжеВ РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за Путина и Донбасса

По словам чиновника, ситуация на Донбассе может измениться после того, как будут приняты решения Путина. Однако чтобы это произошло, следует провести переговоры лидеров Украины и России. Если у россиян хватит решительности для проведения такой дискуссии, то сторонам удастся достигнуть прогресса по урегулированию конфликта.Читайте такжеВ Кремле объявили о реакции Путина по встрече с Зеленским на Донбассе

"Поскольку на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" появилось предложение встретиться на линии разграничения, президент предложил пойти дальше и встретиться двум лидерам для переговоров на украинском Донбассе. Там, где идет война. Если у российской стороны будет смелость (для переговоров), это сможет стать началом движения к настоящему миру", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры Зеленского и Путина