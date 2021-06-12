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Убраться и склонить голову: в МИД Украины назвали условия для примирения Киева и Москвы

12 июня 2021, 15:36
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Кулеба считает, что надо "быть оптимистами и верить, что когда-то отношения между Украиной и Россией нормализуются".

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба назвал условия для примирения Киева и Москвы / УНИАН

Примирение России и Украины возможно, если преемник президента России Владимира Путина деоккупирует Крым и Донбасс и склонит голову перед памятником жертвам российской агрессии против Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия всегда останется нашим соседом. Те процессы, которые запустил Путин, не только агрессией против Украины, но и раскруткой антиукраинской истерии в российском обществе, будут долговременными и будут иметь последствия. Поэтому, даже после ухода Путина от власти я не ожидаю мгновенной нормализации отношений или даже появления сразу возможности для разговора. Надо будет смотреть, кто будет новым руководителем России, какой будет его или ее политическая позиция в отношении Украины", - подчеркнул Кулеба в эфире телеканала Украина 24.

В то же время Кулеба считает, что надо "быть оптимистами и верить, что когда-то эти отношения между Украиной и Россией нормализуются".

"Я знаю даже, когда это произойдет - когда Россия деоккупирует наши территории, и когда во время визита в Украину новый лидер России склонит голову перед памятником жертвам российской агрессии против Украины. Такой опыт был у Германии и Франции", - пояснил министр.

Читайте такжеКулеба поведал, при каком условии Путин "быстро уберется с Донбасса"Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что место встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не обсуждается, но идут переговоры о возможной ее повестке.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

МИД Украины Дмитрий Кулеба деоккупация Крыма
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