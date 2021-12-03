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Участие США в переговорах и статус России в конфликте: Гармаш раскрыл новый план по Донбассу

3 декабря 2021, 06:20
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Вашингтон не сможет принять участие в переговорах по Донбассу в нормандском формате и минском процессе, однако есть альтернатива, сказал Сергей Гармаш.

Украина США
США будут помогать в переговорах Украины и России по Донбассу – Гармаш / УНИАН

Соединенные Штаты Америки смогут оказать влияние на ситуацию с военным конфликтом РФ и Украины на Донбассе в рамках переговоров на уровне администрации Байдена и Кремля. Такой формат реализуют из-за того, что участие Штатов в минском процессе бессмысленно, а в нормандском формате против подключения Вашингтона выступают Москва, Париж и Берлин. Прогресса в переговорах не будет до тех пор, пока Россия не признает себя стороной конфронтации. Об этом заявил представитель делегации Киева в ТКГ Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что США и Россия создадут прямой канал переговоров по Донбассу, при помощи которого американцы смогут влиять на диалог и помогать в урегулировании конфликта.Читайте такжеЗапад и Россия против нового закона по Донбассу и Крыму: Зеленский предупредил Украину об опасности

"Сегодня господин Лавров сказал что планируется создать прямой канал, как это было при прежней администрации. Я думаю, это будет канал "Нуланд-Козак" по примеру того, как был канал "Сурков-Волкер". Скорее всего, таким путем Соединенные Штаты будут вспомогательно участвовать в переговорах Украины и России", - отметил переговорщик.

По его словам, Вашингтон не может подключиться к минскому процессу или к нормандскому формату. В первом случае подобный шаг лишен смысла, поскольку на ситуацию это никак не повлияет. При этом к "Нормандии" американцев не допустят Франция, Германия и Россия, которые не заинтересованы в том, чтобы Штаты принимали участие в переговорах по Донбассу в подобном формате. Альтернативный формат переговоров выгоден Украине, так как поддержка Киева со стороны американского государства достаточно серьезная.

"Не прямо в Минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст. В Нормандский формат их не пустят, потому что ни Франция, ни Германия, ни тем более Россия не заинтересованы в этом. А вот прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома. Тут важно, чтобы мы могли четко озвучивать США нашу позицию и объяснять плюсы и минусы", - добавил представитель украинской делегации в ТКГ.

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Также Гармаш подчеркнул, что прогресса в переговорном процессе вряд ли можно ожидать до тех пор, пока официальная Москва не признает себя стороной конфликта на Донбассе. По этому вопросу позиции Киева и Вашингтона совпадают.

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Конфликт России и Украины на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 15 ноября подписал указ, на базе которого Москва на официальном уровне должна узаконить торговлю с оккупированным Донбассом. Россия признает товары, произведенные под эгидой "ЛДНР", допустит такую продукцию к государственным закупкам и приравняет ее к российским товарам.

В Офисе президента Зеленского заявили, что новый шаг Путина по Донбассу является нарушением договоренностей в рамках минского процесса и нормандского формата.

В Евросоюзе призвали Кремль отменить законодательный акт Путина по Донбассу и подчеркнули, что подобное решение направлено на отрыв ОРДЛО от Украины и принято в нарушение Минских соглашений.

В Кремле сказали, что в Украине, дескать, "может полыхнуть" из-за обострения конфликта на Донбассе, и напугали Киев якобы бегством из страны миллиона украинцев.

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новости России новости США ТКГ новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
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