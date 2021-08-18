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Удар России по Украине из-за Афганистана: в МИД предупредили Киев об опасных маневрах Москвы

18 августа 2021, 03:35
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Киев работает над тем, чтобы оказать противодействие потенциальной угрозе, сказал Евгений Енин.

Флаги, Россия, Украина
Россия может использовать ситуацию в Афганистане для нанесения миграционного удара по Украине – дипломат / УНИАН

Захват Талибаном власти в Афганистане может серьезно дестабилизировать обстановку в Центральной Азии. Миром правит глобализация, поэтому проблемы могут спровоцировать волну миграции, которая, вполне возможно, затронет и Украину. Подобные методы – это инструменты влияния России и Беларуси, которые они ранее уже задействовали. В Киеве работают над тем, чтобы не допустить потенциально опасного для украинского государства сценария. Об этом заявил замглавы МИД Евгений Енин.

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Кроме того, дипломат добавил, что Киев допускает реализацию сценария, при котором Россия воспользуется данной ситуацией с целью нанесения удара по Украине. Поэтому власти координируют свои усилия как внутри государства, так и на международном уровне, чтобы быть готовыми к потенциальному вызову.

"Мы не можем исключать, что аналогичная ситуация может происходить в этот раз, что российская сторона воспользуется максимально возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине. Мы не сидим, сложа руки. Мы усиливаем координацию внутри государства, с нашими международными партнерами с тем, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить на должном уровне безопасность наших граждан", - подчеркнул Евгений Енин.

Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты после многолетнего пребывания в Афганистане приняли решение вывести свои войска с территории государства. Американские военные окончательно покинут страну до 13 августа.

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15 августа исламистская группировка Талибан заявила о том, что она теперь контролирует Кабул и весь Афганистан в целом. Президент страны вынужден был бежать.

Представитель талибов Мухаммед Наим публично сделал заявление о том, что "многолетняя война" в афганском государстве завершилась.Читайте такжеТалибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС

16 августа помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что решение Байдена относительно вывода войск из Афганистана является верным. Афганская армия неспособна противостоять врагу, поэтому не было никакого смысла в том, чтобы на территории страны оставались американские военные.

Бывший председатель ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что решение Вашингтона покинуть Афганистан обернется катастрофой, причем не только для американского государства, но и для союзников Штатов.

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