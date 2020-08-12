В МИД Украины дали неутешительный прогноз по ситуации на территории Беларуси

В МИД Украины предупредили Беларусь о возможном вмешательстве внешних игроков / ZN.UA

Официальный Киев осуждает применение насилия к протестующим в Беларуси и призывает к освобождению задержанных в ходе протестов активистов. Если власти не пойдут на диалог с народом, страна будет ослаблена, чем могут воспользоваться другие государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Радио НВ.

По его словам, Украина уважает право людей на массовые собрания с целью высказывания политической позиции. Власти Беларуси должны пойти на переговоры с народом, иначе в стране будет серьезное обострение ситуации, которым могут воспользоваться третьи страны.

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", - сказал Кулеба.Читайте такжеВ Беларуси задержали 9 украинцев и избили журналиста

Также глава МИД подчеркнул, что Киев на данный момент не готов дать четкую и эффективную оценку результатам выборов президента Беларуси.

Напомним, с 11 по 12 августа в Беларуси произошел новый виток массовых событий, связанных с непризнанием белорусами результатов выборов президента. Силовики запустили волну задержаний с избиениями активистов и прохожих.

Тем временем в МВД Беларуси подтвердили использование огнестрельного оружия против протестующих.