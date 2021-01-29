Украина готова к переговорам с режимом Лукашенко: в МИД назвали условие

По словам Дмитрия Кулебы, Киев не намерен демонстрировать стремления к дискуссии с Минском.
Украина готова к проведению переговоров с официальными властями Беларуси в рамках платформы Люблинский треугольник, участниками которой также являются Польша и Литва. Для реализации переговорного процесса Минск должен продемонстрировать политическую волю.
Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе своего брифинга в пятницу, 29 января, еще на старте кризисной ситуации в республике Люблинский треугольник предлагал свою помощь в переговорном процессе. Киев не отказывается от переговоров с белорусскими властями, однако Минск должен продемонстрировать свою заинтересованность в дискуссии.
"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации... Никто ни от кого не закрывается, но безусловно если говорить, то разговор должен быть со взаимным уважением. И только в том случае, если белорусская сторона действительно этого хочет. Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению", - сказал дипломат.Читайте также"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси
Также он подчеркнул, что обсуждать нужно все проблемы, которые могут поспособствовать демократическим преобразованиям в Беларуси и прекращению насилия в стране.
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