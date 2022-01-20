Украина готова к переговорам с США и Россией на уровне МИД: Кулеба ждет диалога с Лавровым

Мне есть что сказать Лаврову - Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов к трехсторонней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры могут состояться в том случае, если Москва на них согласится.

Как сообщает Укринформ, руководитель украинского внешнеполитического ведомства рассказал о том, что ему есть о чем поговорить с Лавровым. Однако глава российской дипломатии избегает встречи с Украиной.

Читайте такжеУкраина и НАТО – участники переговоров по безопасности: США назвали условие России"Я открыт ко встрече с министром Лавровым. Мне есть что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встречи с Украиной. Это его решение, я его комментировать не буду", - отметил Кулеба.

Также глава МИД подчеркнул, что свою готовность к переговорам с Лавровым он подтвердил на встрече с госсекретарем США Блинкеном. Трехсторонняя встреча министров может состояться в том случае, если Лавров согласится на диалог.

Визит Блинкена в Украину

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину состоялся 19 января. Он провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Американский чиновник заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Президент Зеленский поблагодарил Вашингтон за помощь в условиях эскалации у границ украинского государства и призвал усилить финансовое и экономическое сотрудничество двух стран.

Блинкен предупредил Киев о том, что российское военное вторжение в Украину может начаться в "очень короткие сроки", однако выразил надежду на стремление Москвы к мирному урегулированию кризисной ситуации.

По словам Блинкена, США предложили России два пути разрешения кризиса вокруг Украины. Речь идет о дипломатии либо конфликте. Киев и Вашингтон должны действовать исходя из сложившихся обстоятельств.

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