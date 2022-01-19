США предложили России два пути решения конфликта с Украиной - Блинкен

Энтони Блинкен / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.

В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

При этом Блинкен отмечает, что США продолжают урегулировать конфликт путем дипломатии.

"Я не могу прочесть мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.

По его словам, Украина и США должны действовать на основе имеющихся факторов.

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"На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатический, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь - конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии", - заявил госсекретарь США.

Визит Блинкена в Украину

Как известно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками. Потом госсекретарь США поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.

"Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины", - заявил Блинкен.

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