Украине грозит новый скандал с Грузией: заявление Саакашвили вызвало гневную реакцию Тбилиси

Саакашвили назвал правительство Грузии нелегитимным / УНИАН

В грузинском парламенте жестко отреагировали на заявление украинского чиновника Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей и пообещали спросить за это заявление с Украины.

Об этом сообщает Грузия Online.

Второй президент Грузии и глава исполкома по вопросам реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили поставил под вопрос легитимность грузинских властей, чем вызвал гневную реакцию Тбилиси.

"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация", - сказал Саакашвили.

Председатель комитета грузинского парламента по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили в ответ заявил о том, что Саакашвили сделал очередное пропагандистское заявление и якобы является преступником, который объявлен в розыск грузинскими властями.Читайте такжеОтзыв посла Грузии из Украины: в Тбилиси назвали условия для примирения

По его словам, за такое заявление бывшего грузинского главы государства будет отвечать Киев, так как Саакашвили, являясь украинским чиновником, осуществил вмешательство во внутриполитические дела Грузии и сделал опрометчивое высказывание в адрес грузинских властей.

"За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это", - подчеркнул Сесиашвили.

Сам Саакашвили ранее заявлял, что он не будет спокойно реагировать на ситуацию, которая происходит в Грузии, и призвал к объединению грузинской оппозиции перед выборами.Читайте такжеСаакашвили пригрозил Грузии голодом, если испортятся отношения с Украиной

Напомним, весной в украинском политикуме активно обсуждался вопрос назначения Михаила Саакашвили на один из руководящих постов в Кабмине. Тогда премьер-министр Грузии Георгий Гахария обещал, что если такое решение будет принято, Тбилиси отреагирует отзывом своего посла из Киева.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в ответ парировал, что Украина не позволит проявлять политическую агрессию в адрес государства.

Позже Саакашвили был назначен Зеленским главой Исполнительного комитета по реформам при президенте Украины. В ответ Грузия приняла решение об отзыве своего посла Теймураза Шарашенидзе.

Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул нежелание Тбилиси идти на серьезный конфликт с Киевом и заявил о готовности к поиску компромисса.