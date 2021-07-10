"Украина и США имеет схожие подходы": Ермак провел переговоры с Нуланд

Андрей Ермак и Виктория Нуланд общались по телефону о ключевых реформах в Украине и угрозе безопасности со стороны РФ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. Они беседовали второй раз за месяц.
Как указано на сайте президента в субботу, 10 июля, было обсуждено подготовку визита главы Украины Владимира Зеленского в США, ситуацию на Донбассе и российский газопровод Северный поток-2.
Кроме этого, участники переговоров обменялись мнениями по реализации ключевых реформ в Украине - в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления.
Также представители Украины и США также обсудили возможности взаимодействия в энергетической отрасли.
"Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Ермак много говорил о потенциальных угрозам в контексте российско-белорусских учений Запад-2021.
Напомним, ранее в Офисе президента провели переговоры с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Викторией Нуланд об участии США в переговорах по Донбассу.
Советник главы ОП Алексей Арестович, о результатах переговоров станет известно после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.
Арестович отметил, что США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос, скорее, вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договорённость такого характера.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы против Киева.
Добавим, в ходе недавних переговоров Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, президент США заявил, что российская Федерация является главным препятствием на пути к миру на Донбассе.