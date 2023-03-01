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Украина нанесла пять поражений Путину на войне – Кулеба

1 марта 2023, 12:34
Мировая коалиция на стороне Украины – одно из ключевых поражения директора агрессора России Путина в войне, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба, Путин
Украина сорвала планы Путина по оккупации страны - Кулеба / УНИАН

Глава страны-агрессора России Владимир Путин потерпел пять крупных поражений в ходе полномасштабной войны против Украины. Украинцы отбили атаки в первые дни после 24 февраля прошлого года, сорвали план вражеского блицкрига, заручились поддержкой мирового сообщества и освободили часть своих территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что 1 марта можно сделать вывод – Украина победила зимний террор российских оккупантов, это стало одним из поражений врага.

"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения - Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несгибаемы", - отметил дипломат.

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Кроме того, он назвал предыдущие четыре поражения российских захватчиков. Первое россияне потерпели, когда "мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом".

"Второе - когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет", - напомнил глава МИД.

Третье поражение Москвы, по мнению Кулеба, произошло на дипломатическом фронте.

"Мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине", - сказал министр.

Четвертое – проведение контрнаступления и освобождение ВСУ части оккупированных агрессором Россией территорий.

"Четвертое поражение - потеря Россией большой части оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее рассказал о том, что Украина готовится не только к отражению наступления оккупантов России, но и к своему контрнаступлению. Украинские силы пойдут в атаку после того, как будет принято решение на Ставке главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что ВСУ весной смогут перейти к контрнаступательной операции. Одна из целей – удар по фронту российских оккупантов между захваченным Крымом и Россией. Силы обороны планируют выйти на границ 1991 года.

Министр обороны Алексей Резников предположил, что Украине для перехода в контрнаступление нужна военная авиация. Украинским войскам нужно сломить господство противника в воздухе на оккупированных территориях. Подойдут современные боевые самолеты, такие как F-16, Gripen или Tornado.

Смотрите видео Главред - Коваленко сделал прогноз о выходе ВСУ на границы 1991 года

Наступление России:

МИД Украины Дмитрий Кулеба война России и Украины
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