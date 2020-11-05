Украина назвала дату первого международного саммита по деоккупации Крыма

Дмитрий Кулеба анонсировал первый международный саммит по деоккупации Крыма / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первый международный саммит по деоккупации Крыма – Крымская платформа – пройдет в следующем году.

Саммит по деоккупации полуострова запланирован на май 2021-го, рассказал член Кабмина на брифинге, который транслировался на странице в Facebook Міністерство закордонних справ України.

По его словам, украинская сторона очень сильно надеется, что к тому времени ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 стабилизируется.

"...инициатива по созданию Крымской платформы динамично и нормально развивается, мы ведем активные консультации с партнерами, информируем их о содержании, формате этой платформы, как оно будет работать", – заявил министр.

Кулеба добавил, что Киев получает поддержку партнеров, их позитивные отзывы и сведения о готовности принимать участие в платформе.

"Я сегодня уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года…", – сказал глава МИДа.