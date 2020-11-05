Украина назвала дату первого международного саммита по деоккупации Крыма

Деоккупацию полуострова на международном уровне обсудят в 2021 году, сказал глава украинского МИДа.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первый международный саммит по деоккупации Крыма – Крымская платформа – пройдет в следующем году.
Саммит по деоккупации полуострова запланирован на май 2021-го, рассказал член Кабмина на брифинге, который транслировался на странице в Facebook Міністерство закордонних справ України.
По его словам, украинская сторона очень сильно надеется, что к тому времени ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 стабилизируется.
"...инициатива по созданию Крымской платформы динамично и нормально развивается, мы ведем активные консультации с партнерами, информируем их о содержании, формате этой платформы, как оно будет работать", – заявил министр.
Кулеба добавил, что Киев получает поддержку партнеров, их позитивные отзывы и сведения о готовности принимать участие в платформе.
"Я сегодня уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года…", – сказал глава МИДа.
- Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с Высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
- Потом украинский лидер поделился, что ЕС готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.