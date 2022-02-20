Украина объявит США, Британии и РФ инициативу по Будапештскому меморандуму

Украина инициирует консультации стран-подписантов Будапештского меморандума и требует гарантий безопасности - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев в ближайшее время обратится к Соединенным Штатам Америки, Великобритании и России с призывом провести консультации в рамках Будапештского меморандума. Государству нужны четкие гарантии безопасности. Отказ Москвы от участия в таких дискуссиях не должен повлиять на позицию других стран по организации переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в воскресенье, 20 февраля, он рассказал о том, что Украина нуждается в гарантиях безопасности на международном уровне и намерена вести работу в данном направлении. Государство собирается узнать, работает ли система безопасности на базе "Будапешта".

Читайте такжеОт призыва Зеленского по "Будапешту" чуда ожидать не стоит, но ход хороший"Мы ничего не делаем ради эффектности…, только ради эффективности. Нам нужны эффективные международные механизмы гарантирования безопасности нашей страны, и мы будем над этим работать. И нужно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне и с добрыми намерениями", - сказал Кулеба.

Украина обратится к США, Британии и России

Глава МИД анонсировал уже в ближайшее время обращение к Вашингтону, Лондону и Москве – гарантам безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума – с призывом о проведении консультаций. Причем это должны быть не просто дискуссии, а переговоры с конкретными результатами. Ситуация с возможным отказом России от диалога не должна повлиять на участие других стран-гарантов.

"Но не просто провести консультации, а выйти с конкретными решениями о шагах, которые будут применены для гарантирования безопасности Украины. На этом этапе могу добавить один элемент - отказ Российской Федерации от таких консультаций не должен влиять на решение других стран-гарантов об участии в консультациях. Эти гарантии безопасности давались Украине в 1994 году не от группы стран, а от каждой страны индивидуально", - уточнил Кулеба, подчеркнув, что он надеется на участие Москвы в таком мероприятии.

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Украина требует гарантий в рамках Будапештского меморандума

В декабре прошлого года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина в рамках подписания Будапештского меморандума была "обманута". По его мнению, Киев должен получить компенсацию за отказ от ядерного оружия.

В феврале нынешнего года три украинских президента – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали страны-подписанты Будапештского меморандума остановить Россию и доказать, что договор не был обманом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля заявил, что он инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если дискуссия не состоится, или в ее ходе не будет принято каких-либо конкретных решений, Киев поставит под сомнения обязательства стран-гарантов документа.

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