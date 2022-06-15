Украина переживает решающий момент на поле боя - Пентагон

Мир не должен себе позволить сдаться или сбавить обороты в помощи Украине.
Украина переживает решающий момент на поле боя. Мир не должен недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытом заседании контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3" в Брюсселе.
"Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя. И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей Россия переместила свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина", – сказал Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что мир не может позволить себе сдаться или сбавить обороты.
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Украина призвала участников "Рамштайна" не тянуть с предоставлением вооружения
При этом в Офисе президента накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате "Рамштайн" призвали не тянуть с предоставлением Украине оружия.
Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, на некоторых участках фронта соотношение российской и украинской артиллерии составляет 10 к 1. При этом линия фронта составляет более 1000 километров, отметил он.
"Каждый день получаю сообщение от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?". Адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", – написал Подоляк в Twitter.
Встреча глав Минобороны на авиабазе США Рамштайн
Напомним, первая встреча Международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран состоялась на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Она была инициирована главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Рамштайн-3" состоится вечером в среду, 15 июня.
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