Украина решила полностью "перекрыть" границы из-за гибридного удара России по Польше

Украина построит на государственной границе укрепляющие сооружения / dpsu.gov.ua

Власти намерены укрепить пункты пропуска и планирует оборудовать защитные ограждения на государственной границе. Кабмин выделит 21 миллион гривен в рамках стратегии по переустройству границы и увеличит присутствие пограничных войск на кордонах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает пресс-служба правительства, в интервью Радио Свобода он рассказал о том, что государство работает над новой стратегией по границам с целью "наведения порядка" на контрольно-пропускных пунктах.Читайте такжеВступим в ЕС – решим проблему с мигрантами: Кулеба резко призвал ФРГ не давать советы Украине

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуре будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска. Это также будет реализовываться в рамках программы Большая стройка", - сказал глава правительства.

Также он добавил, что кризис с мигрантами, который происходит на границах республики Беларусь с Польшей и Литвой, является гибридной атакой, вызванной действиями России.

Кроме того, премьер уточнил, что Кабинет министров распорядился выделить 21 миллион гривен с целью усиления украинско-белорусского участка границы. Деньги пойдут на создание укрепляющих сооружений и усиление присутствия пограничных войск.

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"21 млн грн - начальная сумма, которая будет использоваться для строительства специальных укрепляющих сооружений, а также для увеличения количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут прилагаться по мере необходимости", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Угроза атаки мигрантами границ Украины

Украинский посол в Польше Андрей Дещица ранее утверждал, что нелегальные мигранты, которые пытаются попасть на территорию польского государства, могут попытаться пойти на прорыв у кордонов Украины. Такой сценарий возможен в том случае, если им не удастся преодолеть белорусско-польскую границу.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также говорил, что Киеву может грозить потенциально опасный сценарий, связанный с возможной попыткой нелегальных мигрантов попасть в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что у Украины достаточно ресурсов для того, чтобы отразить возможную атаку мигрантов.

При этом, по словам Данилова, Украина не намерена принимать беженцев с границы Беларуси и Польши у себя в стране.