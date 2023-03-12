Украина в ближайшее время не получит истребители от Запада – Кулеба

Киев уже сейчас предлагает начать обучать пилотов управлять боевыми самолетами Запада, чтобы потом не тратить время на подготовку, сказал Дмитрий Кулеба.

Вопрос поставок Украине истребителей усложняется из-за проблем с логистикой – Кулеба / Коллаж Википедия, УНИАН

Украина в ближайшей перспективе вряд ли получит истребители от Запада, поскольку поставки сложно реализовать с точки зрения логистики и технических составляющих. Киев уже сейчас предлагает учить украинских пилотов управлять западными боевыми самолетами, чтобы потом не тратить время на обучение. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Bild am Sonntag он рассказал о том, что украинское государство, скорее всего, не получит западные истребители в скором времени.

"Я не ожидаю, что поставки истребителей состоятся в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения", - объяснил ситуацию Кулеба.

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По его словам, Киев уже сейчас предлагает запустить обучение пилотов управлять западными истребителями для того, чтобы после принятия решения не тратилось время на подготовку.

"Чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время и много месяцев на подготовку", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Истребители F-16 для Украины

Представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее говорила, что переговоры между Украиной и Штатами относительно поставок Киеву истребителей F-16, вероятно, продлятся еще несколько месяцев.

Вашингтон может отправить боевую авиацию Киеву только после того, как Украина подготовит соответствующую инфраструктуру для обслуживания самолетов.

Президент США Джо Байден отмечал, что Украине на данном этапе войны с агрессором Россией не нужны истребители F-16. Как полагает глава Белого дома, в данный момент Киеву передается военная техника, которая нужна ВСУ для успехов на фронте весной и в начале осени.

Согласно данным CNN, президент Владимир Зеленский работает над списком вооружений, которые необходимы армии Украины. В частности, ВСУ нужны истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

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Контрнаступление ВСУ: