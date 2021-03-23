Украина приняла важное решение для туристов из Китая

Зеленский одобрил временный безвиз / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью - он будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года, пишет Офис президента.

Решение принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"Согласно с документом... с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.

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