Украина приняла важное решение для туристов из Китая

Решение принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
Глава государства Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью - он будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2021 года, пишет Офис президента.
Решение принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
"Согласно с документом... с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.
Кабинет министров должен обеспечить соответствующие меры и принять необходимые решения.
COVID-паспорт и поездки за границу
- В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
- Лидеры стран ЕС уже договорились создать "COVID-паспорта". Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 марта заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.
- В Евросоюзе зарегистрировано уже четыре вакцины от коронавируса – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson. Вакцина CoviShield не зарегистрирована в ЕС, что может привести к проблемам во время поездок украинцев в европейские страны.