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Украине грозит новая волна COVID-19: у Зеленского назвали сроки

22 декабря 2021, 17:56
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Ситуация с новой волной коронавируса в стране зависит от вакцинации, сказал Алексей Данилов.

Алексей Данилов
Новая волна коронавируса в Украине прогнозируется на 10-15 февраля, - Данилов / УНИАН

Новая волна заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируется на первую половину февраля. Все зависит от ситуации с вакцинацией. Четвертая волна, которая сейчас идет в стране, убывает, государство контролирует эпидемиологическую обстановку. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает Укринформ, в среду, 22 декабря, он рассказал о том, что сегодня в стране идет четвертая волна коронавирусной инфекции, ее интенсивность снижается. Государство контролирует ситуацию.

По его словам, новая волна может начаться ориентировочно с 10-15 февраля. Прогноз зависит о ситуации с вакцинацией населения.

"У нас на сегодняшний день ситуация (по COVID-19) находится под контролем. Четвертая волна, которая сегодня есть в нашей стране, она идет сегодня на убыль, и мы все это отслеживаем. Когда будет следующая волна, мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля. Все это зависит от вакцинирования, это следует понимать", - подчеркнул Алексей Данилов.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро вторника, 22 декабря, в Украине за минувшие сутки установили 6363 случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализирован 2241 человек. Выздоровели 19 494 человека. Погиб 391 человек.

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Со среды, 23 декабря, в Украине сокращается красная зона. Она будет состоять только из двух областей – Волынской и Запорожской. В то же время Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская области перейдут в желтую зону карантина. На "желтом" уровне предусмотрены серьезные ограничения в отношении лиц, которые не сделали прививку против коронавируса.

Кабмин 15 декабря продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта следующего года. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что правила, которые предусматривают наличие COVID-сертификата для посещения публичных мест, а также масочный режим и требование по соблюдению социальной дистанции, остаются в силе.

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СНБО Алексей Данилов коронавирус в Украине
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