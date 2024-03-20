Украину ждут 3-4 очень тяжелых месяцев: Данилов назвал разрушительный план Путина

Россия разворачивает кампанию по дискредитации властей Украины, страну ждут очень тяжелые 3-4 месяца. Киев готов к любым вызовам, а Москве не поможет поддержка от Ирана и КНДР. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне будут делать манипуляционные акценты на, дескать, неспособности Украины проводить выборы во время войны.
"Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, потому что Россия сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации нашего руководства. Они начинают рассказывать, что они проводят выборы во время войны, а мы не проводим. Но мы готовы к любым вызовам", - объяснил ситуацию чиновник.видео дня
Также он добавил, что военная поддержка от КНДР и Ирана России не поможет.
"Что касается помощи от диктаторских режимов, то она им (россиянам - ред.) точно не поможет", - подчеркнул Алексей Данилов.
План "Майдан-3" против Украины
В середине февраля Алексей Данилов говорил, что у Путина запустили большой план против Украины. Кремль будет пытаться дискредитировать военно-политическое руководство и лично президента Зеленского.
Кто такой Алексей Данилов
Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.
Далее разведка показала план России по расшатыванию ситуации в Украине. Отмечалось, что Москва намерена до первой половине июня распространить в украинском инфополе пораженческие нарративы, чтобы внести раздор в общество.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов говорил, что Россия хочет привлечь к "Майдан-3" десятки людей. Фамилии лиц Киеву уже известны.
Другие новости:
- Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушку
- Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали
- Украина получит еще партию Leopard 2A4: когда танки появятся на фронте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред