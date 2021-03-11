В Кабмине назвали реформу, которая поможет Украине вступить в НАТО

НАТО может понадобиться опыт Украины в противостоянии с РФ - Стефанишина / Reuters

Украина будет стремиться принимать участие в операциях Североатлантического альянса на более высоком уровне. Киев уже запустил ключевую для вступления в НАТО реформу, которая подразумевает переформатирование СБУ в спецслужбу. Опыт украинского государства в борьбе с российской гибридной агрессией наверняка усилит коллективный блок безопасности, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, в ходе переговоров с командующим сухопутных войск НАТО в Европе Роджером Клутье она заявила, что Украина готовится к вступлению в альянс и уже начала реформу СБУ, которая считается ключевой для интеграции в Североатлантический альянс.

Кроме того, по словам Стефанишиной, Украина как партнер НАТО с расширенными возможностями намерена усилить свою роль в военных миссиях, учениях и операциях альянса. Киев готов перейти на следующий этап сотрудничества с блоком безопасности.Читайте такжеТри причины, почему Украине не светит НАТО

"Способности и бесценный опыт наших ВС и спецслужб в противодействии гибридным атакам России уже позволяют перейти на следующую ступень интеграции Украины в НАТО, и, таким образом, существенно усилить лучшую в мире систему коллективной обороны", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Интеграция Украины в НАТО