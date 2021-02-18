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В Кабмине раскрыли планы Украины по Минским соглашениям

18 февраля 2021, 23:40
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Киев не будет отказываться от действующих на данный момент договоренностей по Донбассу, сказал Алексей Резников.

Резников
Минские соглашения должны быть пересмотрены - Резников / УНИАН

Украина не намерена выходить из Минских соглашений, так как данные договоренности являются частью обязательств, на которые согласился Киев в начале российско-украинского конфликта на востоке страны. Однако власти будут стремиться к пересмотру "Минска", пункты которого выполнить фактически невозможно, заявил в эфире программы Право на владу на 1+1 вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Берлин и Париж, которые являются посредниками в рамках переговорного процесса в Нормандском формате, настаивают на том, чтобы дискуссия продолжалась и не рекомендуют Украине прекращать переговоры в рамках ТКГ.

"Отходить от "Минска" украинская власть не будет и не планирует. Потому что это политико-дипломатическое обязательство, которое было взято Украиной в 2014-2015 годах. На этом настаивают наши партнеры по нормандскому формату, Германия и Франция, и предостерегают, чтобы мы держались единой рабочей площадки Трехсторонней контактной группы", - утверждает Резников.Читайте такжеУкраина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России

Однако реализация Минских соглашений под вопросом, так как пункты договоренностей, которые фактически выполнить невозможно, следует пересмотреть.

"Сегодня они хрупкие и они требуют пересмотра и модернизации. Нам нужно сесть за стол переговоров и честно сказать - эти пункты никогда не сработают", - подчеркнул Алексей Резников.

Переговоры по Донбассу

  • 11 февраля в рамках видеоконференции состоялось инициированное Россией заседание Совбеза ООН в связи с шестой годовщиной Минских соглашений. Москва пыталась обвинить Киев в срыве договоренностей по Донбассу, однако страны Запада напомнили России, что именно российская сторона не соблюдает договоренности.
  • Председатель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия фактически срывает переговорный процесс и показывает отсутствие намерений по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины.
  • Постпред РФ в ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Украину в якобы оккупации собственных территорий и опроверг обязательства Москвы перед Киевом.
  • В оккупированном Донецке 28-29 января при участии россиян и боевиков состоялся форум "Русский Донбасс", в ходе которого была представлена новая доктрина, предполагающая установления российскими гибридными войсками контроля над всеми районами Донбасса и усиление экономического сотрудничества с Россией.
  • Российский президент Владимир Путин 14 февраля заявил, что Россия не будет "бросать Донбасс". Однако он не подтвердил намерения Москвы присоединить оккупированные районы ОРДЛО.

Кабмин новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
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