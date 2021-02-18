В Кабмине раскрыли планы Украины по Минским соглашениям

Киев не будет отказываться от действующих на данный момент договоренностей по Донбассу, сказал Алексей Резников.
Украина не намерена выходить из Минских соглашений, так как данные договоренности являются частью обязательств, на которые согласился Киев в начале российско-украинского конфликта на востоке страны. Однако власти будут стремиться к пересмотру "Минска", пункты которого выполнить фактически невозможно, заявил в эфире программы Право на владу на 1+1 вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, Берлин и Париж, которые являются посредниками в рамках переговорного процесса в Нормандском формате, настаивают на том, чтобы дискуссия продолжалась и не рекомендуют Украине прекращать переговоры в рамках ТКГ.
"Отходить от "Минска" украинская власть не будет и не планирует. Потому что это политико-дипломатическое обязательство, которое было взято Украиной в 2014-2015 годах. На этом настаивают наши партнеры по нормандскому формату, Германия и Франция, и предостерегают, чтобы мы держались единой рабочей площадки Трехсторонней контактной группы", - утверждает Резников.Читайте такжеУкраина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России
Однако реализация Минских соглашений под вопросом, так как пункты договоренностей, которые фактически выполнить невозможно, следует пересмотреть.
"Сегодня они хрупкие и они требуют пересмотра и модернизации. Нам нужно сесть за стол переговоров и честно сказать - эти пункты никогда не сработают", - подчеркнул Алексей Резников.
Переговоры по Донбассу
- 11 февраля в рамках видеоконференции состоялось инициированное Россией заседание Совбеза ООН в связи с шестой годовщиной Минских соглашений. Москва пыталась обвинить Киев в срыве договоренностей по Донбассу, однако страны Запада напомнили России, что именно российская сторона не соблюдает договоренности.
- Председатель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия фактически срывает переговорный процесс и показывает отсутствие намерений по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины.
- Постпред РФ в ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Украину в якобы оккупации собственных территорий и опроверг обязательства Москвы перед Киевом.
- В оккупированном Донецке 28-29 января при участии россиян и боевиков состоялся форум "Русский Донбасс", в ходе которого была представлена новая доктрина, предполагающая установления российскими гибридными войсками контроля над всеми районами Донбасса и усиление экономического сотрудничества с Россией.
- Российский президент Владимир Путин 14 февраля заявил, что Россия не будет "бросать Донбасс". Однако он не подтвердил намерения Москвы присоединить оккупированные районы ОРДЛО.