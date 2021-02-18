В Кабмине раскрыли планы Украины по Минским соглашениям

Минские соглашения должны быть пересмотрены - Резников / УНИАН

Украина не намерена выходить из Минских соглашений, так как данные договоренности являются частью обязательств, на которые согласился Киев в начале российско-украинского конфликта на востоке страны. Однако власти будут стремиться к пересмотру "Минска", пункты которого выполнить фактически невозможно, заявил в эфире программы Право на владу на 1+1 вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Берлин и Париж, которые являются посредниками в рамках переговорного процесса в Нормандском формате, настаивают на том, чтобы дискуссия продолжалась и не рекомендуют Украине прекращать переговоры в рамках ТКГ.

"Отходить от "Минска" украинская власть не будет и не планирует. Потому что это политико-дипломатическое обязательство, которое было взято Украиной в 2014-2015 годах. На этом настаивают наши партнеры по нормандскому формату, Германия и Франция, и предостерегают, чтобы мы держались единой рабочей площадки Трехсторонней контактной группы", - утверждает Резников.Читайте такжеУкраина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России

Однако реализация Минских соглашений под вопросом, так как пункты договоренностей, которые фактически выполнить невозможно, следует пересмотреть.

"Сегодня они хрупкие и они требуют пересмотра и модернизации. Нам нужно сесть за стол переговоров и честно сказать - эти пункты никогда не сработают", - подчеркнул Алексей Резников.

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