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В Кабмине сделали жесткое заявление о действиях России в Крыму и на Донбассе

20 февраля 2021, 16:25
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На оккупированном Донбассе наблюдается критическая ситуация с COVID-19, сказал Алексей Резников.

Алексей Резников
На оккупированном Донбассе самая высокая смертность от COVID-19, - Резников / УНИАН

Москва своими действиями превратила аннексированный Крым и оккупированные районы Донбасса в одну большую тюрьму "Изоляция". Российские силовики устроили террор на полуострове и блокаду передвижения через КПВВ в ОРДЛО и АР Крым. К тому же на захваченных районах Донецкой и Луганской областей фиксируется самая высокая в мире смертность от коронавирусной инфекции, заявил вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в ходе брифинга для стран ООН, сообщает РБК-Украина.

"Больше всего граждане Украины обеспокоены тем, что временно оккупированные территории - и Крым и отдельные районы Донбасса - по сути, превращены Россией в одну большую тюрьму "Изоляция", где содержатся наши соотечественники. Без прав, без защиты, без помощи", - отметил министр.Читайте такжеУ Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма

Резников напомнил, что несколько дней назад россияне в аннексированном Крыму провели очередные незаконные обыски и аресты. Кроме этого они блокируют пересечение линии соприкосновения на контрольно-пропускных пунктах в автономной республике и ОРДЛО.

"Все КПВВ на подконтрольной правительству части Украины работают в штатном режиме. Зато Россия под предлогом эпидемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ, хотя движение через неконтролируемый участок границы на Донбассе не прекращается. Так же не прекращается сообщения российских регионов с Крымом", - сказал он.

Также Резников акцентировал внимание на серьезной ситуации с коронавирусной инфекцией на отдельных районах Донбасса, где фиксируют самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19.Читайте такжеДанилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин

"Подчеркиваю - самый высокий в мире. В ноябре-декабре 2020 года этот показатель составлял 11%. Погибал каждый 9 из тех, кому устанавливали диагноз COVID-19. На КПВВ в Крыму российские силовые структуры отбирают у людей лекарства, хотя на временно оккупированном полуострове большой дефицит", - подчеркнул министр.

Новости Крыма и Донбасса

  • Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля подписал два указа, предусматривающих создание в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, которые не принимали участия в местных выборах осенью прошлого года, военно-гражданских администраций.
  • В субботу, 20 февраля, глава государства Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого обсуждались вопросы стратегии мирной реинтеграции оккупированных Крыма и Донбасса. Киев намерен создать международную коалицию по возвращению захваченных территорий и запустить процесс по решению гуманитарных проблем.

Кабмин новости Украины новости Крыма новости Донбасса Алексей Резников
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