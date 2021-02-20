Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма, и дал поручение Тарану

Зеленский провел совещание по возвращению Донбасса и Крыма / Офис президента

Власти Украины разрабатывают эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщили в пресс-службе президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

"Сейчас государство разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыму, реинтеграцию детей и молодежи, наработки механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступа к административным услугам жильцов временно оккупированных территорий", - сказано в сообщении на сайте президента.

В пресс-службе Зеленского уточнили, что президент дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники, а также сроки развития профессиональной армии.

"Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются", - уточнили в пресс-службе.

Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.

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