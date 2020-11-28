В Крыму отреагировали на возвращение полуострова в Украину при помощи США

На полуострове признают, что тема возвращения Крыма в состав Украины по-прежнему обсуждается / УНИАН

Глава организации "Ассамблея славянских народов Крыма" Роман Чегринец подверг критике намерения Украины по возвращению аннексированного полуострова в состав Украинского государства. Он утверждает, что давление США на РФ не поможет Киеву вернуть контроль над аннексированной автономной республикой Крым.

Об этом он заявил российскому информагентству РИА Новости, комментируя слова украинского дипломата Константина Елисеева о том, что Украине следует развивать сотрудничество с Вашингтоном с целью возвращения оккупированного Крыма.

"Бесконечный плач Ярославны о виртуальном "возвращении Крыма" - беспроигрышный вариант для украинских сбитых летчиков напомнить о себе, а заодно может и выпросить какой-то грантик под это дело. Вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, и это понятно всем: и в Украине, и в США, и в любой другой стране. Так что киевским властям не стоит уповать на США и тешить себя призрачными иллюзиями", - сказал Чегринец.

Также он добавил, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины идут на спад, однако все равно будут продолжаться.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Возвращение Крыма в состав Украины