В Крыму отреагировали на возвращение полуострова в Украину при помощи США

В аннексированном Россией Крыму верят в продолжение контроля над полуостровом.
Глава организации "Ассамблея славянских народов Крыма" Роман Чегринец подверг критике намерения Украины по возвращению аннексированного полуострова в состав Украинского государства. Он утверждает, что давление США на РФ не поможет Киеву вернуть контроль над аннексированной автономной республикой Крым.
Об этом он заявил российскому информагентству РИА Новости, комментируя слова украинского дипломата Константина Елисеева о том, что Украине следует развивать сотрудничество с Вашингтоном с целью возвращения оккупированного Крыма.
"Бесконечный плач Ярославны о виртуальном "возвращении Крыма" - беспроигрышный вариант для украинских сбитых летчиков напомнить о себе, а заодно может и выпросить какой-то грантик под это дело. Вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, и это понятно всем: и в Украине, и в США, и в любой другой стране. Так что киевским властям не стоит уповать на США и тешить себя призрачными иллюзиями", - сказал Чегринец.
Также он добавил, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины идут на спад, однако все равно будут продолжаться.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
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Возвращение Крыма в состав Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.
- 5 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первый саммит Крымской платформы может состояться уже в мае 2021 года.