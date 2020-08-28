В КСУ объяснили, что значит их решение по Сытнику

Сытник уволен или нет - КСУ расставил точки над і / УНИАН

Решение КСУ о том, что назначение Артема Сытника главой НАБУ является неконституционным – вовсе не означает, что тот уволен с поста.

КСУ не в праве кого-то уволить или восстановить в должности, это вне юрисдикции данного суда, пояснил судья Игорь Слиденко, пишет РБК-Украина.

В то же время он отметил, что назначение Сытника руководителем НАБУ было "абсолютно неконституционным с самого начала" и "все в Украине прекрасно это понимали".

При этом решения Конституционного суда в большинстве своем не имеют обратной силы, то есть действуют исключительно "на будущее".

Читайте такжеСМИ: Сытник, Рябошапка и Гончарук - самые влиятельные геи Украины"Поэтому действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", – уточнил Слиденко.

Все решения НАБУ также считаются конституционными – пока Конституционным судом не признано обратного.

Напомним, Украина рискует лишиться НАБУ и Антикоррупционного суда. Конституционный суд проверит конституционность создания Национального антикоррупционного бюро и Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, другой источник сообщил, что отдельные нормы карантина также признаны неконституционными. Среди прочего признаны неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина.