В КСУ объяснили, что значит их решение по Сытнику

Грозит ли Сытнику увольнение и были законными его действия на посту главы НАБУ, объяснил конституционный судья.
Решение КСУ о том, что назначение Артема Сытника главой НАБУ является неконституционным – вовсе не означает, что тот уволен с поста.
КСУ не в праве кого-то уволить или восстановить в должности, это вне юрисдикции данного суда, пояснил судья Игорь Слиденко, пишет РБК-Украина.
В то же время он отметил, что назначение Сытника руководителем НАБУ было "абсолютно неконституционным с самого начала" и "все в Украине прекрасно это понимали".
При этом решения Конституционного суда в большинстве своем не имеют обратной силы, то есть действуют исключительно "на будущее".
Читайте такжеСМИ: Сытник, Рябошапка и Гончарук - самые влиятельные геи Украины"Поэтому действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", – уточнил Слиденко.
Все решения НАБУ также считаются конституционными – пока Конституционным судом не признано обратного.
Напомним, Украина рискует лишиться НАБУ и Антикоррупционного суда. Конституционный суд проверит конституционность создания Национального антикоррупционного бюро и Высшего антикоррупционного суда.
Кроме того, другой источник сообщил, что отдельные нормы карантина также признаны неконституционными. Среди прочего признаны неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина.