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В МИД объяснили роль замсекретаря СНБО в ситуации с договором по ЧФ РФ

13 марта 2021, 23:51
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Руслан Демченко получил полномочия по работе с Россией в качестве замминистра иностранных дел 27 апреля 2010 года, утверждают в МИД.

Руслан Демченко
Руслан Демченко не работал с Харьковскими соглашениями - МИД / УНИАН

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко 17 февраля 2010 года был назначен замглавы МИД Украины. Однако согласно приказу министерства, ему были предоставлены полномочия по вопросам работы над украинско-российскими дипломатическими отношениями только 27 апреля – через 6 дней после подписания Харьковских соглашений, сообщили информагентству Интерфакс-Украина в Министерстве иностранных дел.

В частности, в МИД Украины указывают, что Демченко непричастен к Харьковским соглашениям. Он был назначен на должность заместителя министра иностранных дел 17 февраля 2010 года. Однако работать над отношениями Киева и Москвы он начал спустя два месяца – 27 апреля 2010 года. Договор по ЧФ РФ в Крыму был подготовлен и подписан без его участия.

"Руслан Демченко был назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины 17 февраля 2010 года распоряжением КМУ №227-р. В то же время, согласно приказу МИД №82 о распределении обязанностей между заместителями министра, к его полномочиям двусторонние отношения с Российской Федерацией были отнесены только 27 апреля – то есть через шесть дней после подписания Харьковских соглашений и внесения их на ратификацию в Верховную Раду Украины", - подчеркнули в МИД.

Справка

Харьковские соглашения – это договор между Украиной и Россией, подписанный 21 апреля 2010 года президентом Виктором Януковичем и главой РФ Дмитрием Медведевым.

Соглашением предусматривалось продление пребывания базы Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года. Договор вступал в силу с 27 мая 2017 года и предполагал предоставление газовой скидки Украине на сумму в 100 долларов. Верховная Рада ратифицировала соглашение 27 апреля 2010 года. Россия вышла из договора в одностороннем порядке в 2014 году после аннексии Крыма.Читайте такжеБывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму

Харьковские соглашения – новости

СНБО МИД Украины новости Украины Харьковские соглашения Руслан Демченко
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