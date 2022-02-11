В Минцифре признались, почему реестры МВД до 2015 года велись на "языке агрессора"

Михаил Федоров рассказал о базах МВД / Фото: svobodnaya.academy

Пользователей Сети возмутил тот факт, что приходится указывать свои ФИО на русском языке, чтобы получить справку о несудимости.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью РБК-Украина, база Министерства внутренних дел до 2015 года велась на языке агрессора.

"Это связано с тем, что реестр, в котором проверяется информация о судимости и несудимости, создали еще в Советском Союзе. До 2015 года МВД ввело его на русском языке в связи с некими международными актами. Сейчас реестр ведут на украинском языке", - отметил Федоров.

Минцифры было вынуждено рассмотреть лишь два варианта: не вводить новую услугу "Дія", или же предлагать указывать ФИО на русском языке. В конце концов, возможность сгенерировать справку о несудимости все же добавили, а министерство пока помогает МВД с переводом реестра на украинский язык.

Приложение Дія: что нового за последние месяцы

В приложении Дия можно будет оформить COVID-сертификат о бустерной дозе вакцинации после того, как Министерство здравоохранения Украины завершит все технические работы со своей стороны.

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Ожидается, что такой сертификат будет доступен в приложении уже к концу этой недели. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.

Также сообщалось, что 4 февраля в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

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