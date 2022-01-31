Сертификат о бустерной дозе появится в Дии до конца недели: как его получить

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COVID-сертификат о бустерной дозе вакцинации ожидается в Дии до конца недели / Facebook Дия

​В приложении Дия можно будет оформить COVID-сертификат о бустерной дозе вакцинации после того, как Министерство здравоохранения Украины завершит все технические работы со своей стороны.

Ожидается, что такой сертификат будет доступен в приложении уже к концу этой недели. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации во время брифинга, пишет ТСН.

В ведомстве отметили, что генерирование сертификата будет происходить таким же образом, как и предыдущих документов о вакцинации. Бустерная доза вакцины будет отображаться в имеющихся внутреннем и международном сертификатах.

После того, как гражданин получит бустерную дозу и информация об этом появится в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), он сможет зайти в приложение Дия и заново сгенерировать свои сертификаты.

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"После этого они обновятся и будет отображаться "третья доза" вакцины, а также измененный срок действия сертификата на 270 дней", – пояснили в Минцифре.

Сколько сейчас действуют различные виды COVID-сертификатов

"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.

"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для двухдозних вакцин это получение двух прививок). Кабмин своим решением 19 января сократил срок действия такого документа с 365 до 270 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.

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