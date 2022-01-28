"Правительство говорит, что так лучше": в Ровно отстраняют от работы врача без COVID-сертификата

В Ровно врача отстраняют от работы из-за отсутствия COVID-сертификата / facebook.com/paul.silkovskyi

Известного врача из Ровно Павла Сильковского отстраняют от работы из-за отсутствия у него сертификата о вакцинации от коронавируса.

Как рассказал медик на своей страничке в Facebook, что уже получил предупреждение о своем отстранении, которое вступит в силу с 31 января.

"Кажется, это не самый лучший момент для вынужденного неоплачиваемого отпуска. Но это я так думаю, а правительство говорит, что так лучше. Для всех. На основе доказательной медицины. Ок, время рассудит нас", — написал Павел Сильковский.

Врач отметил, что с 2020 и до 2021 г. работал с больными коронавирусом и сам уже переболел COVID-19.

Вакцинироваться отказался, так как имеет иммунитет

Ранее медик объяснил, что не хочет вакцинироваться, в частности и потому, что после перенесенного коронавируса получил естественный иммунитет.

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"Нет, я не есть категоричным против прививок. Никого не отговариваю и не отговаривал до сих пор. Наоборот, рекомендую прививаться, когда это соответствует логике и здравому смыслу. Сам привит в соответствии с календарем, как и все мои пятеро детей. Но я не хотел прививаться от "ковида", в частности потому, что переболел раньше и получил естественный иммунитет, после чего много раз контактировал с тяжелыми "ковидными" пациентами в реанимации, с амбулаторными, которых нужно было осмотреть, и в течение всего этого времени иммунитет, слава Богу, не нуждался в усилении", – написал он.

"Теперь мой отказ — это мой персональный протест против принуждения"

Медик также отметил, у него есть "100 плюс вариантов просто получить сертификат", но он этого не делает.

"Премьер-министр заявлял о том, что вакцинация в Украине есть и будет добровольной. Но по факту это неправда. Чиновники разных уровней заявляли о том, что вакцинация является единственным способом вернуться к нормальной жизни, но по-факту это тоже неправда. Учитывая, что с нового года моя докторская зарплата должна составлять более 20 тыс. грн, я мог бы себе позволить делать тесты каждый раз, когда буду идти на дежурство в больницу, и таким образом доказать свою безопасность. Но даже такой опции в приказе нет", – объяснил врач.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро пятницы, 28 января 2022, коронавирус в Украине за сутки подтвердился у 34 408 жителей страны - такого числа больных не было за все время пандемии. В том числе заболел 5 341 ребенок и 808 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 342 человека; летальных случаев - 144; выздоровели 6 142 человека.