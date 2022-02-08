Перепись населения в Дії, опросы и смартфоны для пенсионеров: Зеленский выступил на Diia Summit

Президент Украины сделал громкие анонсы во время своего выступления.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые возможности в приложении "Дія".
Одним из нововведений в "Дії" будет опрос, заявил президент на Diia Summit.
"Это важный сервис для развития демократии в стране. Опрос среди пользователей действия помогут властям узнать мнение людей, а команде разрабатывать новые услуги", - заявил Зеленский.
Смартфоны пенсионерам
Также в скором времени все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф, отметил президент.
По его словам, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.
"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский.
Смена прописки в Дії
По словам Зеленского, это поможет избежать очередей. Также владельцам ID-паспортов не нужно носить с собой бумажную справку о "прописке".
"Сегодня уходит в прошлое смена места регистрации, или места "прописки", как говорят в народе, или ад, как говорят все, кто хоть раз менял регистрацию", – анонсировал Зеленский.
Кроме того, в 2023 году власть планирует провести в Украине электронную перепись населения, заявил президент Зеленский.
Приложение Дія: что нового за последние месяцы
В приложении Дия можно будет оформить COVID-сертификат о бустерной дозе вакцинации после того, как Министерство здравоохранения Украины завершит все технические работы со своей стороны.
Ожидается, что такой сертификат будет доступен в приложении уже к концу этой недели. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.
Также сообщалось, что 4 февраля в приложении "Дия" запустили новую услугу для передачи права на управление автомобилем. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.
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