В НАТО разнесли предложение Путина по ракетному мораторию

Столтенберг высказался о России / УНИАН

Россия дерзко нарушила запрет НАТО по расположению ядерных ракет средней дальности. Предложение о моратории от страны - не вызывает у Альянса доверия, говорится в заявлении генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресконференции в Брюсселе.

"Много лет у нас действовал запрет на все ракеты средней дальности, запрет касался также размещения ракет средней дальности в Европе. Это происходило в соответствии с соглашением ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности -ред.), согласованным в 1987 году", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря Альянса, своим поступком Россия нарушила договор, который действовал в течение длительных лет.

"Поэтому предложение России по мораторию не заслуживает доверия, ведь у нас был запрет и они его нарушили", - добавил генсек.

Также Столтенберг отметил, что отныне Российская Федерация обязана уничтожить свои ракеты SSC-8, в соответствии с соглашением ДРСМД. НАТО, со своей стороны, не намерен нарушать договор и размещать свое ядерное оружие в Европе.

Реклама

"Мы продолжаем оставаться в готовности вести диалог с Россией", - отметил генсек.

Агрессия России

Ранее президент Франции Эммануель Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Российский президент обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу в рамках минского процесса и нормандского формата, а также якобы провокациях на линии пересечения, которые, дескать, поощряют страны Запада.

Он заявил о, дескать, угрозе безопасности РФ с территории украинского государства и потребовал гарантий от Запада о нерасширении НАТО на восток и размещения в Украине опасных для России вооружений.

Также сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что маневры России с войсками неподалеку от Украины связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса российским кордонам. По этой причине Москва призвала провести встречу Путина с президентом США Джо Байденом.

Читайте также: