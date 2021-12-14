Зеленский встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский проведут встречу 16 декабря / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как говорится на сайте НАТО, встреча украинского президента и генсека Альянса запланирована на 16 декабря, четверг.

"В четверг, 16 декабря 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Пока подробностей встречи Зеленского со Столтенбергом нет. Однако, скорее всего, Зеленский и Столтенберг обсудят обострение военной агрессии РФ и заявление России о том, что НАТО должно отказаться от планов вступления Украины в Альянс.

После встречи Зеленский и Столтенберг выступят на совместной пресс-конференции для прессы.

Реклама

Читайте такжеОтказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФРанее президент Франции Эммануель Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Российский президент обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу в рамках минского процесса и нормандского формата, а также якобы провокациях на линии пересечения, которые, дескать, поощряют страны Запада.

Он заявил о, дескать, угрозе безопасности РФ с территории украинского государства и потребовал гарантий от Запада о нерасширении НАТО на восток и размещения в Украине опасных для России вооружений.

Также сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что маневры России с войсками неподалеку от Украины связаны с якобы угрозой Североатлантического альянса российским кордонам. По этой причине Москва призвала провести встречу Путина с президентом США Джо Байденом.

Читайте также: