Запуск СП-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский прогнозирует крах безопасности в Европе

Безопасности восточной и центральной Европы мгновенно рухнет после того, как состоится запуск СП-2, - Зеленский / Фото Reuters

Запуск российского газопровода Северный поток-2 приведет к серьезной дестабилизации ситуации в регионе. Россия прикладывает серьезные усилия для того, чтобы трубопровод начал свою работу. Ввод магистрали в эксплуатацию приведет к остановке транзита газа через Украину и станет ударом по безопасности Восточной и Центральной Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью La Repubblica, которое опубликовала пресс-служба главы государства во вторник, 14 декабря, он рассказал о том, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 станет фактором дестабилизации ситуации в регионе. После запуска трубы Газпрома прокачка газа путем украинской ГТС будет остановлена. Ситуация приведет к тому, что безопасность восточной и центральной Европы моментально обрушится.

"Сам факт того, что Северный поток – 2 гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона. Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Новость дополняется